TRiNiDAD

山田勇樹モデルの数量限定バレルです。

試投のみ

写真はセッティング例です。

バレルのみ送付

■商品のスペック

材質:タングステン90%

全長:52.0mm

最大径:6.6mm

重量:22.8g(ポイント込)

形状:ストレート

刻み:リングカット

規格:ハード

重心:セミフロント

■商品の説明

TRiNiDAD PRO Gomez Type12 Yuki Yamada Model LIMITED Steel

ゴールドコーティングを施した初回限定モデル

TRiNiDADロゴは選手をイメージしたフォントを使用し、

バレル後方にはGomezオリジナルロゴを刻印。

ソフトダーツとスティールダーツ。

重心位置を緻密に計算して"同じ投げ心地?に。

ソフトはトルピード、スティールはストレート、Gomezは次なるステージへ。

進化したGomezは、ソフトとスティールで形状が異なる。

重心と重さを均一にする事で、同じ投げ心地になる様に徹底している。

スティールバレルは、山田 勇樹が使用している40mmのポイントを装着して23g。

ソフトバレルは、CONDOR TIP ULTIMATEを装着した状態で23gになる様に設計。

更に重心がスティールと同位置に来るように、バレル前方径を太くして弾丸形状にしている。

似て非なるソフトダーツとスティールダーツ。

試合に応じて素早くスイッチする為に、とにかく"同じ投げ心地"を追求している。

バレル後方のテーパーから3本のリングカットは、Gomez Type11と同じ。

その時のグリップに幅広く対応させる為に、リングカットを増やしてる。

本作よりバレル前方に指をかける様になった山田 勇樹。中指でダーツをコントロールする為に、前方にも強い刻みのリングカットを配置。

Gomez Type12。

Gomezの大きな進化を感じてもらえるだろう。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

