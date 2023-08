カラー···ホワイトシルバー系

腕時計 セイコー ロードマチック LM

バンド···ステンレスバンド

ムーブメント···クォーツ・電池式

文字盤形···ラウンド・丸形

ご覧に頂きありがとうございます。

1978年製 ロードクオーツ

薄型ケースで販売数少ないモデルです。

ヴィンテージファッションの一部

として取り入れてはいかがでしょう。

Ser番号87****

1978年7月製

昭和53年7月製

諏訪精工舎製

商品名 セイコー LORD QUARTZ

型番キャリパー 7853-7000

日本製

MADE IN JAPAN

電池新品 令和5年4月19日

時計店にて交換済

稼働品

ブレスは純正では有りません。

使い易い爪をいためないワンタッチ式BAMBI社製ステンレス時計ベルトへ

換装されています。

オマケ程度にお考えください。

ケースサイズ

縦約40㎜

横約35.5㎜竜頭含む

厚み約8.2㎜

ラグ幅18㎜

腕回り約180mm

ガラス風防は細かいキズ多々あります。

ケースに大きな打ちキズはありません。

細かいキズは多々あります。

裏蓋に線キズ多々あります。

カレンダーが若干ずれてる感あります。

数学よっては気が付かない位です。

あくまで個人観です。

画像を良く観てご検討ください。

ヴィンテージSEIKO時計なので経年

考慮使用感擦れキズは多々あります。

古いオールドクォーツ時計です、

到着後に保証する物ではありません。

ヴィンテージ時計ですので取扱は丁寧に現代の物と同様な扱いは基本的にダメと考えてください。

即故障に繋がりますのでご承知ください。

神経質に気になる方、完璧を求める方、

ヴィンテージ時計に理解がない方は、

お控えください。

返品返金は一切お断りします。

ネコポスで発送します。

1978年7月生まれの方いかがでしょう。

宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 全体的に状態が悪い

