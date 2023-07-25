最適な材料 K.uno Pt900 ケイウノ リング 0.390ct ダイヤモンド リング

ケイウノのハーフエタニティリング。

K10リングセット7号①

見た目よりもしっかりとした枠の上で、丁寧に配された上質なダイヤモンドが綺麗に輝きます。

ティファニー ソレスト ダイヤ バンド フルエタニティー K18PG 8.5号

緩やかな曲線がお指をすっきりと美しくみせてくれるお品です。

プラチナ 天然ファイヤーオパールリング サイズ11号 メキシコオパール



Pt900 パール ダイヤモンド デザインリング プラチナ 13号 Y02522

刻印 Pt900 ブランド刻印 0.390

pt900 プリンセスのように愛らしい カボションルビーダイヤモンド リング

素材 プラチナ ダイヤモンド 0.390ct

ヴィンテージ リング 銀細工 ヘマタイト 透かし彫り 立体彫刻4ハート 542

サイズ 13号

キュイキュイ ダイヤモンド ライン リング #11

リング幅 2.0−2.3mm程

カルティエ ダイヤモンド エタニティ バレリーナ リング Pt950 2.0mm

重量 約3.8g

エルメス HERMES《エシャペ》ダイヤリング 指輪 PM 51

付属品 なし

【秘蔵シリーズ!!★大粒ネオンブルーハーフエタニティ!!】パライバトルマリン

新品仕上げ済みでとても綺麗な状態です

【鑑定済】14K オニキス リング



「うちの子」アクセサリーおつくりします。

他にも国内ブランドジュエリーを出品しています。

高純度！ 本物 Pt950 パパラチアサファイア ダイヤモンド リング

よろしければ下のタグをクリックしてご覧下さい。

GEORG JENSEN ジョージジェンセン シルバーリング 指輪



高級 正規品 極美品 ブルガリ k18 フリップリング パヴェダイヤ ♯51

国内ブランドジュエリー②(アベリ・ヴァンドーム・ポンテヴェキオetc)

純金 指輪 4.6ｇ

˗ˏˋ #mare_JBJewelry2 ˎˊ˗

お値下げ プラチナ エメラルド ダイヤ リング



PSV 有核淡水真珠 天然ジルコン ピンクサファイア 等ブルージルコン リング

ダイヤモンドジュエリー

マリハ リング MARIHA

˗ˏˋ #mare_DiamondJewelry ˎˊ˗

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ケイウノのハーフエタニティリング。見た目よりもしっかりとした枠の上で、丁寧に配された上質なダイヤモンドが綺麗に輝きます。緩やかな曲線がお指をすっきりと美しくみせてくれるお品です。刻印 Pt900 ブランド刻印 0.390素材 プラチナ ダイヤモンド 0.390ctサイズ 13号リング幅 2.0−2.3mm程重量 約3.8g付属品 なし新品仕上げ済みでとても綺麗な状態です他にも国内ブランドジュエリーを出品しています。よろしければ下のタグをクリックしてご覧下さい。国内ブランドジュエリー②(アベリ・ヴァンドーム・ポンテヴェキオetc)˗ˏˋ #mare_JBJewelry2 ˎˊ˗ダイヤモンドジュエリー ˗ˏˋ #mare_DiamondJewelry ˎˊ˗

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アナスイリング天使のうさぎ【天然】ストロベリークォーツリング12mm,s925ホアシユウスケ フリーリング【美品】ジョージジェンセン 618B ダイヤモンド マルシアリング 925☆オーストラリア産 天然オパール SV925 リング 指輪 14号pt850ダイヤモンドリングマリハ☆願い事リング 9号正規品/ヴィヴィアンウエストウッド リング Sサイズ★HARRY WINSTON★ ラウンドマリッジリング 750PG ペアSETPt900 1ct 3列 天然ダイヤモンド リング 16号