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商品の説明
ケイウノのハーフエタニティリング。
K10リングセット7号①
見た目よりもしっかりとした枠の上で、丁寧に配された上質なダイヤモンドが綺麗に輝きます。
ティファニー ソレスト ダイヤ バンド フルエタニティー K18PG 8.5号
緩やかな曲線がお指をすっきりと美しくみせてくれるお品です。
プラチナ 天然ファイヤーオパールリング サイズ11号 メキシコオパール
Pt900 パール ダイヤモンド デザインリング プラチナ 13号 Y02522
刻印 Pt900 ブランド刻印 0.390
pt900 プリンセスのように愛らしい カボションルビーダイヤモンド リング
素材 プラチナ ダイヤモンド 0.390ct
ヴィンテージ リング 銀細工 ヘマタイト 透かし彫り 立体彫刻4ハート 542
サイズ 13号
キュイキュイ ダイヤモンド ライン リング #11
リング幅 2.0−2.3mm程
カルティエ ダイヤモンド エタニティ バレリーナ リング Pt950 2.0mm
重量 約3.8g
エルメス HERMES《エシャペ》ダイヤリング 指輪 PM 51
付属品 なし
【秘蔵シリーズ!!★大粒ネオンブルーハーフエタニティ!!】パライバトルマリン
新品仕上げ済みでとても綺麗な状態です
【鑑定済】14K オニキス リング
「うちの子」アクセサリーおつくりします。
他にも国内ブランドジュエリーを出品しています。
高純度！ 本物 Pt950 パパラチアサファイア ダイヤモンド リング
よろしければ下のタグをクリックしてご覧下さい。
GEORG JENSEN ジョージジェンセン シルバーリング 指輪
高級 正規品 極美品 ブルガリ k18 フリップリング パヴェダイヤ ♯51
国内ブランドジュエリー②(アベリ・ヴァンドーム・ポンテヴェキオetc)
純金 指輪 4.6ｇ
˗ˏˋ #mare_JBJewelry2 ˎˊ˗
お値下げ プラチナ エメラルド ダイヤ リング
PSV 有核淡水真珠 天然ジルコン ピンクサファイア 等ブルージルコン リング
ダイヤモンドジュエリー
マリハ リング MARIHA
˗ˏˋ #mare_DiamondJewelry ˎˊ˗
アナスイリング天使のうさぎ
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【天然】ストロベリークォーツリング12mm,s925
ホアシユウスケ フリーリング
【美品】ジョージジェンセン 618B ダイヤモンド マルシアリング 925
☆オーストラリア産 天然オパール SV925 リング 指輪 14号
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正規品/ヴィヴィアンウエストウッド リング Sサイズ
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Pt900 1ct 3列 天然ダイヤモンド リング 16号
ケイウノのハーフエタニティリング。見た目よりもしっかりとした枠の上で、丁寧に配された上質なダイヤモンドが綺麗に輝きます。緩やかな曲線がお指をすっきりと美しくみせてくれるお品です。刻印 Pt900 ブランド刻印 0.390素材 プラチナ ダイヤモンド 0.390ctサイズ 13号リング幅 2.0−2.3mm程重量 約3.8g付属品 なし新品仕上げ済みでとても綺麗な状態です他にも国内ブランドジュエリーを出品しています。よろしければ下のタグをクリックしてご覧下さい。国内ブランドジュエリー②(アベリ・ヴァンドーム・ポンテヴェキオetc)˗ˏˋ #mare_JBJewelry2 ˎˊ˗ダイヤモンドジュエリー ˗ˏˋ #mare_DiamondJewelry ˎˊ˗
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
最適な材料 K.uno Pt900 ケイウノ リング 0.390ct ダイヤモンド リング
375
26分钟前
最適な材料 K.uno Pt900 ケイウノ リング 0.390ct ダイヤモンド リング
¥
81,200
¥
43,036
(税込) 送料込み
7
2
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アクセサリー
リング
K.uno Pt900 ケイウノ リング 0.390ct ダイヤモンド
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
9f7ec
1922
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (2)
最適な材料 K.uno Pt900 ケイウノ リング 0.390ct ダイヤモンド リング
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