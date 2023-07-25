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最適な材料 K.uno Pt900 ケイウノ リング 0.390ct ダイヤモンド リング

商品の説明

ケイウノのハーフエタニティリング。
K10リングセット7号①
見た目よりもしっかりとした枠の上で、丁寧に配された上質なダイヤモンドが綺麗に輝きます。
ティファニー ソレスト ダイヤ バンド フルエタニティー K18PG 8.5号
緩やかな曲線がお指をすっきりと美しくみせてくれるお品です。
プラチナ　天然ファイヤーオパールリング　サイズ11号　メキシコオパール

Pt900 パール ダイヤモンド デザインリング プラチナ 13号 Y02522
刻印　Pt900 ブランド刻印 0.390
pt900 プリンセスのように愛らしい カボションルビーダイヤモンド リング
素材　プラチナ ダイヤモンド 0.390ct
ヴィンテージ リング 銀細工 ヘマタイト 透かし彫り 立体彫刻4ハート 542
サイズ　13号
キュイキュイ　ダイヤモンド　ライン　リング　#11
リング幅　2.0−2.3mm程
カルティエ ダイヤモンド エタニティ バレリーナ リング Pt950 2.0mm
重量　約3.8g
エルメス　HERMES《エシャペ》ダイヤリング　指輪　PM　51
付属品　なし
【秘蔵シリーズ!!★大粒ネオンブルーハーフエタニティ!!】パライバトルマリン
新品仕上げ済みでとても綺麗な状態です
【鑑定済】14K オニキス リング

「うちの子」アクセサリーおつくりします。
他にも国内ブランドジュエリーを出品しています。
高純度！ 本物 Pt950 パパラチアサファイア ダイヤモンド リング
よろしければ下のタグをクリックしてご覧下さい。
GEORG JENSEN ジョージジェンセン シルバーリング 指輪

高級　正規品　極美品　ブルガリ　k18 フリップリング パヴェダイヤ　♯51
国内ブランドジュエリー②(アベリ・ヴァンドーム・ポンテヴェキオetc)
純金　指輪　4.6ｇ
˗ˏˋ #mare_JBJewelry2 ˎˊ˗
お値下げ　プラチナ　エメラルド　ダイヤ　リング

PSV 有核淡水真珠 天然ジルコン ピンクサファイア 等ブルージルコン リング
ダイヤモンドジュエリー
マリハ　リング　MARIHA
˗ˏˋ #mare_DiamondJewelry ˎˊ˗

アナスイリング天使のうさぎ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【天然】ストロベリークォーツリング12mm,s925

ホアシユウスケ フリーリング

【美品】ジョージジェンセン　618B　ダイヤモンド マルシアリング　925

☆オーストラリア産 天然オパール SV925 リング 指輪　14号

pt850ダイヤモンドリング

マリハ☆願い事リング　9号

正規品/ヴィヴィアンウエストウッド リング Sサイズ

★HARRY WINSTON★ ラウンドマリッジリング 750PG ペアSET

Pt900 1ct 3列 天然ダイヤモンド リング 16号
ケイウノのハーフエタニティリング。見た目よりもしっかりとした枠の上で、丁寧に配された上質なダイヤモンドが綺麗に輝きます。緩やかな曲線がお指をすっきりと美しくみせてくれるお品です。刻印　Pt900 ブランド刻印 0.390素材　プラチナ ダイヤモンド 0.390ctサイズ　13号リング幅　2.0−2.3mm程重量　約3.8g付属品　なし新品仕上げ済みでとても綺麗な状態です他にも国内ブランドジュエリーを出品しています。よろしければ下のタグをクリックしてご覧下さい。国内ブランドジュエリー②(アベリ・ヴァンドーム・ポンテヴェキオetc)˗ˏˋ #mare_JBJewelry2 ˎˊ˗ダイヤモンドジュエリー ˗ˏˋ #mare_DiamondJewelry ˎˊ˗

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

最適な材料 K.uno Pt900 ケイウノ リング 0.390ct ダイヤモンド リング

26分钟前

最適な材料 K.uno Pt900 ケイウノ リング 0.390ct ダイヤモンド リング

¥81,200 ¥43,036

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9f7ec

 1922

本人確認済
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9f7ec
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