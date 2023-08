国内最安値！ 【新品未使用】IENA イエナ　 スタンドカラーショートコート その他

店頭で一目惚れして購入しましたが、寒い地域にいるため着用機会がなく、未使用のまま保管していました。タグ付き新品未使用品です。

セール前に完売した人気のお品物です。

カラー キャメル

サイズ 38

【2022AW】

IENA イエナ

スーパー140という細いウールの糸とナイロンで軽さを出した特殊な織りのコート生地を使用したショートコート。

普段、電車、車、自転車などの乗り物移動が多い方も快適に過ごせるすっきり丈。

スタンドネックデザインで前を閉じるとマフラー要らずで暖かく過ごせます。

前を開けるとビックカラーになるので、首周りをすっきりと見せたり、ストールやマフラーを合わせても素敵です。

ボリュームのあるスカートや、ワイドパンツなどのコーディネートもバランスよく合わせることができます。

*********************

透け感:無し

裏地:あり

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:しっかりめ

*********************

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イエナ 商品の状態 新品、未使用

