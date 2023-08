注目ブランド シマノ　デオーレ10sコンポセット　グラベル MTB パーツ

❗️即購入可❗️説明欄必読❗️

シマノ Deore10sコンポーネントセットになります。

(OEM未走行完成車より取り外し品)

できる限りクリーニング/検品を行っておりますが小傷も有る場合がございます。神経質な方、完美品をお求めの方は購入をお控えください。

詳細は以下の通りです、後ほど型番追加させていただきます。

10sシフター Deore M6000

10sリアディレイラー Deore M6000 SGS

10sスプロケット CS-HG500 11-34T

vブレーキセット T-4000.4010グレード

クランク&BBセット スクエアテーパータイプ PCD104 40T

街乗りやお買い物に手頃なコンポですので、暖かい季節に向けて、オリジナルコミューターバイクを組んでみてはいかがでしょうか?

不明な点はコメント欄にてお申し付けください

ロードバイク コンポ セットサドル シートポスト ハンドル その他



ご検討よろしくお願いします(_ _)

※画像内のものが全てとなります。

※希望価格で設定していますので、相場を見ながら価格を変更させていただく場合がございます。ご了承ください。

商品の情報 ブランド シマノ 商品の状態 未使用に近い

