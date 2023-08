*値下げ交渉のコメントには返信致しません。

カラー:TNF BLACK (ブラック)

サイズ表示: USサイズ XXL / REG (日本サイズ3XL相当) STANDARD FIT

実寸:ウエスト約106~115cm・股上約34.5cm ・股下約19cm ・ワタリ幅約38.5cm ・裾幅約37cm

(ウエストは片面x2を記載しています。)

素材:SHELL 97%COTTON 3%ELASTANE

生産国:JORDAN

状態:新品未使用

速乾性に優れた『FLASHDRY(フラッシュドライ)』を採用し機能的に優れさらっとした軽い生地感です。

強度・耐摩擦に優れたリップストップとストレッチ素材で動きやすく、アウトドアからタウンユースまで幅広く活用できおすすめです!

ハーフドームロゴが刺繍で配され、ウエストはベルトで調整可能です。

両サイドと右後ろにスナップボタン付きポケットと左右にベルクロ付きカーゴポケットが付いています。

『FLASHDRY(フラッシュドライ)』は蒸れを防ぎ速乾性を持った素材で、生地の表面に水分を押し出しそれを取り除くことにより第二の皮膚のような役割を果たします。

希少な日本未発売のUSAモデルです。

アメリカのTHE NORTH FACE正規店購入の正規品です。

海外製品の為、製造過程における僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。

神経質な方はご遠慮下さいませ。

* 値下げ交渉は不可となります。

#日本未発売

#海外限定

#USAモデル

#THENORTHFACE

#ザ・ノースフェイス

#アウトドア

#大きいサイズ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

