ご覧に頂きありがとうございます!

2009年製 Patagoniaの生産終了モデル 廃盤品 ストレッチ マウンテンパーカー h2no素材 STORM JACKETです。

Patagonia パタゴニア h2no素材ストームジャケット 84997FA9

首元や袖口裏など表面所々に汚れがございます。また経年劣化により裾口のドローコード部分のプラスチック部品に破損がございます。

中古品古着のため神経質な方はご遠慮下さい。

また10年以上前の服だという事もご理解下さい。

仕様

フロントダブルジップ

両脇下ベンチレーション

モデル: STORM JACKET

品番: 84997FA9

カラー:レッド/赤

サイズ:S 着丈:約70cm 身幅:約56cm

※素人採寸のため 多少の誤差はお許し下さい。

よろしくお願いします!

2009FW

2009AW

2009秋冬

マウンテンジャケット

ノースフェイス

ザノースフェイス

THE NORTH FACE

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 傷や汚れあり

