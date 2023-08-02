見事な Panasonic ジェットウォッシャードルツEW-DJ55-W WHITE その他

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本体、ACアダプター、充電スタンドを同梱致します。使用しましたので、ノズルは外します。

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今年の1月にパナソニックの販売店より購入したものです。宜しくお願いします。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 未使用に近い

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