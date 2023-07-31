【18％OFF】 新品タグ付き　男女兼用　ラルフローレン　キャンパストートバッグ　ベージュ トートバッグ

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商品の情報 ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

お値段交渉ご遠慮ください。プロフにも記載しております。お値段交渉された方はブロックいたします。ラルフローレン キャンパストートバッグ素材：綿サイズ(約)：・本体/W44×H34×D16cm・持ち手長さ/54cm・持ち手高さ/22.5cm機能：・開閉/ファスナー・内側/オープンポケット×1・外側/オープンポケット×1コンパクトにして発送いたします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。（◉52366OGU）

商品の情報 ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

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