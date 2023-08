☘️コメントなし即購入 大歓迎!!

程よく肌が覗く胸元のキーネックデザインや、胸下のアールの入った切り替えディティールなど、シンプルながらも目を惹くこだわりの詰まった一枚です✨

気になる事がありましたらお気軽にコメントください♪

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ナノユニバース 商品の状態 新品、未使用

