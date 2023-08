人気の新作 うちわラインストーンデコ　オーダーページ アイドル

うちわのデコレーションオーダー承ります。

なにわ男子のツアー(POP MALL)うちわ発表され次第購入予定です。

ご予約いただければ当方がご用意してデコレーションいたしますのでお早めにご相談どうぞ!

ご注文手順

①コメントにて専用ページ作成

(お見積りのみでも大丈夫です◉)

②専用ページにて詳細ご相談(お使いになりたいお日にち、いつまでに欲しいなど。誰のどんなうちわか。どんな柄希望か。ラインストーンのお色。お急ぎ発送の有無など)

③ご購入手続き完了後、当方の元にうちわを送付

(別料金で当方がご用意することも可能◉)

④完成後、発送

注意事項

・うちわ到着から発送までは1週間~10日ほどお時間をいただきます。 早めの発送は追加料金で承ります。

・素人による作成なので、 完璧なものをお求めの方 をお控えください。

うちわ到着後 2~3日 + 2500円

4~5日 + 2000円

・注文確定後のキャンセルはいかなる場合でもお受け致しません。

料金

【表面】

顔写真側

柄 (ゼブラ、千鳥柄など) 4500円

その他 ハイブラ柄など 5000円〜

一色埋め尽くし 4000円

その他 要相談

お名前文字入れ→1行あたり500円〜

【裏面】 ツアーロゴ、 名前塗りつぶし 1200円

→→→上記に追加して送料一律500円いただきます。

他リクエスト可能な限りお受けするのでご相談ください。

うちわデコ/ラインストーン/Hey! say! JUMP/山田涼介/知念侑李/有岡大貴/中島裕翔/伊野尾慧/八乙女光/髙木雄也/薮宏太/King&Prince/平野紫耀/永瀬廉/高橋海人/岸優太/神宮寺勇太/SexyZone/中島健人/菊池風磨/佐藤勝利/松島聡/snowman/ 岩本照/深澤辰哉/向井康二/阿部亮平/ラウール/目黒蓮/佐久間大介/宮舘涼太/渡辺翔太/sixtones/ 京本大我/ジェシー/田中樹/森本慎太郎/高地優吾/松村北斗/なにわ男子 /高橋恭平/西畑大吾/道枝駿佑/長尾謙杜/大橋和也/大西流星/藤原丈一郎/A ぇ! group/正門良規/末澤誠也/草間リチャード敬太/小島健/福本大晴/佐野晶哉/AmBitious/真弓孟之河下楽/小柴陸/井上一太/吉川太郎/大内リオン/永岡蓮王/岡佑吏/浦陸斗/

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

