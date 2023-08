大人女性の or Dead Alive Box Boom Sophisticated 洋楽

*ご覧いただきありがとうございます。

コットンマウスキングス ミクスチャー ラップ コア ヒップホップ レコード レア

▼商品名

Dead or Alive Sophisticated Boom Box MMXVI

The Vinyl Lp Collection

▼商品説明

数年前に中古品でコレクション用に購入しましたが、聴く機会が無かったので出品いたします。

Boxケース、LPジャケット、インナースリーブにキズや汚れがあります。

インナースリーブ数枚に経年劣化による剥がれがございます。

盤面何枚かに汚れ(?)のような跡がございます。

写真で撮影した箇所以外にも小さいキズやスレなどがあります。

現状品になりますのでご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

▼その他ご不明な点がございましたら

コメントにお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

