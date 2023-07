スウィングル 今期購入 定価17600円

異素材スリーブツイードシャツワンピース

完売色のピンクのツイードワンピースです୨୧

ベルト付でとっても可愛いデザインですᕱ⑅ᕱ

購入後、1度のみの着用の美品です。

付属の替えのボタンも一緒に付けさせていただきます。

【エアリーな軽さを漂わせる異素材ドッキングで、トレンドのtweedをSpring仕様にアップデート♪】

【Point】>

・エアリーなシフォン素材をドッキングさせた、今季注目のMUST BUY ITEM。

・トレンド感と品の良いきちんと感のバランスが良い、好印象を作り出すシャツワンピースです。

・お出かけにもオフィスにも、着るシーンを選ばず幅広いシーンで活躍間違いなしの一枚です。

【Design/Styling】

秋冬即完売した人気のツイードシャツワンピースを春仕様にアップデート。衿元と袖にエアリーなシフォン素材をドッキングさせることで、春らしい軽やかな印象に。ハイウエストでのベルトマーク、体のラインを綺麗に見せる立体的なフィット&フレアシルエットが、着るだけでスタイルアップ効果を期待できる一枚です。

M(02):着丈 115cm/バスト 96cm/肩幅 34cm/袖丈 58cm/袖幅 19.5cm/袖口幅 12cm/ウエスト 76cm/裾回り 236cm

アプワイザーリッシェ トランテアンソンドゥモード スナイデル リリーブラウン フレイアイディー リランドチュール プロポーション ノエラ ジルバイジルスチュアート ウィルセレクション マイストラーダ ジャスグリッティー アンドクチュール フェルゥ

カラー···ピンク

柄・デザイン···その他

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スウィングル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

