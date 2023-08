商品名:NARUTO ナルト 綱手 5代目火影 CS 樹脂フィギュア ガレキ スタチュー

サイズ:約高さ42cm×幅40cm×奥45cm

(実際のサイズ9と10枚目の写真参考できると思います。)

材質:樹脂+PU

手の替えパーツが2種類あります

昨年11月頃購入したもの、写真は実物写真になります。

趣味は撮影

出品したものはすべて新品購入で開封後

撮影鑑賞1か月ぐらい箱に戻しました。

中古ガレージキットとして販売します。

中古品理解できる方購入お願い致します。

出品のものはすべて一点のみ、返品交換対応できません。

目立つ傷はありません。

中古品理解できる方ご購入申請お願い致します。

埼玉県から発送します。2~3日届けると思います。

佐川急便で発送致します、匿名配送できません。

日時指定可能です。

平日12時まで入金当日発送可能です。

土日祝日休みのため、発送できません。

※一部遠方地域北海道、沖縄、離島は3日以上かかる場合がございます、ご了承ください。

国内発送大きいな破損などほぼありません、ご安心できると思います。海外発送のトラブル、届かないの心配ありません。

箱のサイズ縦76㎝ 横65cm 奥行45㎝

重さ約13㎏。

箱の状態は傷汚れなどありますのでご了承ください。

中の商品は問題ありません。

中国製商品になります。

初期傷気になる方、完璧を望まれる方購入ご遠慮ください。

ガレージキットの特性上

非常にデリケートな商品になりますので、輸送途中での傷や破損などが起こる場合がございます

軽微な損傷の場合ご自身で修復対応お願い致します。

NARUTO -ナルト-

NARUTO

ナルト

うずまきナルト

うちはサスケ

春野サクラ

はたけカカシ

ロック・リー

綱手 せんじゅ ツナデ

波風ミナト

猿飛ヒルゼン

二代目火影・千手扉間

初代火影・千手柱間

じらいや

おろちまる

ガアラ

うちはオビト

コナン

うちはイタチ

干柿鬼鮫

日向ヒナタ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

