1度着用の綺麗な状態です。

大人気 ROYAL PARTY デニムコルセットワンピース

インナーキャミソール付き。

自宅保管をご理解の上ご購入お願いいたします。

定価 ¥31,900

カラー ブラック

サイズ 36

↓以下公式引用

オリジナルのテキスタイルで女性らしい膝下丈のワンピースです。

アンダーバストの部分の切り替えが、ウエストの締め付けなく

体系カバーにもなり、なおかつ全体的には細身にも見える

嬉しいシルエットのOPです。

POLYESTER 100%

36(着丈122cm、身幅48cm、裄丈33.5cm)

カラー...ブラック

柄・デザイン...その他

袖丈...袖なし

季節感...春, 夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミュベールワーク 商品の状態 未使用に近い

1度着用の綺麗な状態です。インナーキャミソール付き。自宅保管をご理解の上ご購入お願いいたします。定価 ¥31,900カラー ブラックサイズ 36↓以下公式引用オリジナルのテキスタイルで女性らしい膝下丈のワンピースです。アンダーバストの部分の切り替えが、ウエストの締め付けなく体系カバーにもなり、なおかつ全体的には細身にも見える嬉しいシルエットのOPです。POLYESTER 100%36(着丈122cm、身幅48cm、裄丈33.5cm)カラー...ブラック柄・デザイン...その他袖丈...袖なし季節感...春, 夏

