ご覧頂きましてありがとうございます。

◉ Alvar Aalto collection Vase

limited edition 200pcs

アルヴァ・アアルトベースコレクション

世界で200個限定

イッタラ140周年を記念して登場したブーメラン型のベースがアアルト生誕125年を記念してフィンランド・スウェーデン・日本の公式オンライン限定で発売され各国、即時完売

木型を使った特別なアアルトベースは緑がかったクリアの色は鉄分を多く含んだフィンランドの砂を使用したアアルトベース誕生当時の色を再現しました。

木型で作られたベースはガラス面に陽射しがあたると光の陰影のゆらぎがとても美しく素敵な逸品です。

※ 本体底面と手作り木製ボックスに200個生産の限定数とシリアルナンバーが刻印されてます。

ALVAR AALTO IITTALA ***/200のナンバーリング入りの刻印

マウスブロー技法で職人が一つひとつ作ったもので個体差やガラス製品の特質上、気泡や歪みなどございますが、品質に問題なくメーカーの基準をクリアしてます。

お値下げはご遠慮ください。

サイズ・詳細・付属品

・ W 175 x H 140 mm

・ 材質 無鉛ガラス

・ 原産国 フィンランド

・ 世界限定品 (シリアルナンバー付)

・ イッタラ木箱ケース

・ 製品の起源詳細&製造ナンバー証明書

・ 正規輸入品証明書

iittala

ARABIA

Aalto

イッタラ

アラビア

アラビア食器

アルヴァ

アアルト ベース

アアルトベース

フラワーベース

フィンランド

北欧食器

イッタラ食器

marimekko

マリメッコ

scope

スコープ

artek

アルテック

ロールストランド

グラス

花瓶

バード

廃盤

商品の情報 ブランド イッタラ 商品の状態 新品、未使用

