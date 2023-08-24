≪超目玉★12月≫ サンリオ シナモロール シナモン モカ お雛様 ぬいぐるみ 美品 キャラクターグッズ

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未使用です。箱には少し潰れがあります。ぬいぐるみはキレイです。自宅保管の為少しでも気になる方、新品完璧を求める方は購入をお控えください。即購入⭕サンリオsanrioシナモロールシナモンモカぬいぐるみお雛様雛人形