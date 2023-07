ご覧いただきありがとうございます!

アナイ

ANAYI

ANAYIは高品質な素材と徹底したディテールへのこだわりをもった日本の誇るトップブランド。

グローバルを志向するような活力溢れる女性に向けて作られたブランドで世界で通用する日本女性の「上品さ」をファッションというフィルターを通して表現しています。

●カラー ホワイト

●サイズ S

●着丈 127cm

●肩幅 38cm

●袖丈 56cm

●身幅 38cm

●素材 画像参照

※平置き実寸となります。

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

新品未使用

税込定価35200円

2021年6月ANAYIのメンバー限定販売会で購入。

試着のみの美品

マックスマーラ、theory、トゥモローランド、レオナール、Sybilla、Harrods、エムズグレイシー等がお好きな貴女にもオススメ。

ダメージは念入りにチェックしておりますが見落としがあるかもしれません。

いずれも状態は画像でご確認下さい。

自宅保管品です!

トラブル防止の為、気になさらない方ご理解頂ける方のみにお譲りいたします。

箱無し、簡易包装、メルカリ便にて発送致します。

上記を確認の上で宜しくお願い致します。

※発送は、平日のみとなっております。

金曜日は仕事の都合上、発送出来ない事やもしくは午前中の発送しかできない事があります。

土日祝日は都合により出来ないので、大変申し訳ありませんがお急ぎの方はご遠慮願います。ご理解の程、宜しくお願い致します。

S210405-N1

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アナイ 商品の状態 新品、未使用

