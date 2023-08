お手頃価格 襟　ストレッチ　ミニドレス　AN アン ドレス

フォロー割はプロフをお読みいただいた後、ご希望の方はコメントよりお声掛け下さい☺️

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンディ 商品の状態 新品、未使用

フォロー割はプロフをお読みいただいた後、ご希望の方はコメントよりお声掛け下さい☺️※色違い・サイズ違いの確認もお気軽にコメント下さい。商品詳細2023最新作✨ 【an/アン】襟付き/ ジップ/ ツイードライン/ チェーン/ パール/ タイト/ キャバドレス [AOC3267-IVxBR-2204]新品タグ付きAOC-3267販売価格¥25080税込)カラー...ブラック×ブルーサイズ...SサイズB:83-85 / W:61-63 / H:86-88着丈:約67cm[伸縮性] ややあり[裏地] あり[パッド] あり[ファスナー] 前・後ろ[透け感] なし[モデル身長]ゆめ/160cm/Sサイズ着用AngelR エンジェルアール robedefleurs ローブドフルール glossy グロッシーDEA ディア Andy アンディ An アン GLAMOROUS グラマラス Sugar シュガー IRMA イルマ ERUKEI エルケイ キャバ ドレスカラー...ブラックスカート丈...ショート・ミニ丈袖丈...袖なしスカートシルエット...タイト

