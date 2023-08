一番の ktown4u TREASURE ヨントン マシホ 当選者限定トレカ K-POP/アジア

TREASURE ktown4u ヨントン 当選者限定トレカ マシホ

当方が当選してショップから頂いたものですので、完全公式品です。

即購入OK⭕️

こちらのトレカはヨントン当選者のみ貰えるもので出回りが少なくかなり貴重だと思います。

✅商品状態

透明フィルムに入れて、どこにも持ち出さず暗所にて保管しておりました。目視にて確認できる傷や汚れはありませんが、海外製品のため初期傷等が見られる場合があります。海外製品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

✅発送

スリーブ+硬質ケース+防水の上、メルカリ便にて発送致します。

よろしくお願い致します*

treasure トレジャー THE SECOND STEP CHAPTER ONE セカンドステップ JIKJIN 직진 GREEN BLUE 初回 初回生産限定盤 初回限定 FIRST EDITION ユニット ユニットトレカ デジパック DIGIPACK PHOTOBOOK KIT キノ

ペンミ teuday teu-day トゥメ トゥデイ 購入 ヨントン 応募 限定 トレカ サイン カード クリア

ヒョンソク ジフン ジュンギュ アサヒ ハルト マシホ ヨシノリ イェダム ジョンウ ジョンファン ドヨン ジェヒョク Hello オンライン オフライン

mmm my treasure マイトレ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

