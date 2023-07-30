上品な ◆【送料込】ヘキサゴンタープ　TC ポリコットン 530cmx570cm テント/タープ

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遮光性、難燃性、耐久性に優れたT/Cタイプ

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T/C生地のワンランク上のヘキサタープ

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人気のヘキサタープにT/C素材を使用したワンランク上のタープが登場です。

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T/C生地とはポリエステル糸とコットン(綿)糸を混紡した生地であり

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遮光性、難燃性、耐久性に優れています。また別売りのポールを使用する

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ことで、シーンに合わせたレイアウトを作ることができるので、ワンランク

スノーピーク リビングシェルロングproセット

上のキャンプを楽しむことができるアイテムです。

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ゆったり開放的なサイズ

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このヘキサタープ Lサイズは開放的でゆったりアウトドアを楽しむことができるサイズになっています。530cmx570cmのサイズは目安として6人〜8人で使用するのにオススメなサイズ。レイアウトやスペースを上手く利用して、ぜひ快適空間を作ってみてください。

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※離島の方は送料が変わるので購入前にご相談下さい。

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それではよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。引っ越しの為断捨離中です。●一度しか使っていませんので、かなりキレイだと思います。●キズ等の見落としがあった場合は申し訳ございません。一度しか使っていませんが、一応中古になるので、ご了承下さい。【商品説明】※以下メーカーより抜粋TC ポリコットン 焚き火に強い 難燃 Lサイズ 530cmx570cm 6-8人用 ヘキサゴンタープ おしゃれ 防カビ FIELDOOR遮光性、難燃性、耐久性に優れたT/CタイプT/C生地のワンランク上のヘキサタープ人気のヘキサタープにT/C素材を使用したワンランク上のタープが登場です。T/C生地とはポリエステル糸とコットン(綿)糸を混紡した生地であり遮光性、難燃性、耐久性に優れています。また別売りのポールを使用することで、シーンに合わせたレイアウトを作ることができるので、ワンランク上のキャンプを楽しむことができるアイテムです。ゆったり開放的なサイズ大人数で使用可能な大型サイズこのヘキサタープ Lサイズは開放的でゆったりアウトドアを楽しむことができるサイズになっています。530cmx570cmのサイズは目安として6人〜8人で使用するのにオススメなサイズ。レイアウトやスペースを上手く利用して、ぜひ快適空間を作ってみてください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー※離島の方は送料が変わるので購入前にご相談下さい。それではよろしくお願いいたします。

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