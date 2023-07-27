最新作 90s old vans リフレクターTシャツ　ロゴ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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ネイビーのボディが色褪せてパープルぽくなってます。

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プリントはシンプルなので使いやすいと思います。

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緑とグレーの塗料はリフレクターになってるので夜着ると楽しいかなと。写真映えすると思います

レア完売品elementsofstylenyc×expansion

色違いも出品しています。

90s 白タグ OLD Stussy ステューシー 赤青ロゴ Tシャツ XL

可愛いデザインなので是非どうぞ。

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袖丈···半袖

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

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Maison Margielaの半袖Tシャツは男女兼用です

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド バンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

L90s vans tee 肩幅52身幅54着丈68.5ネイビーのボディが色褪せてパープルぽくなってます。プリントはシンプルなので使いやすいと思います。緑とグレーの塗料はリフレクターになってるので夜着ると楽しいかなと。写真映えすると思います色違いも出品しています。可愛いデザインなので是非どうぞ。袖丈···半袖ネック···Uネックカラー···ネイビー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）nigostussyOAKLEYdairikukapitalraf simons undercoverdrkshdwrick owens kidill blackmeanssupremeyohji yamamotoisseymiyake mihara yasuhiro comme des garconshelmut lang↓#ramuouru

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バンズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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