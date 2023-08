都内で ガールズドントクライコラボ 希少品✨アンダーカバー ロゴパーカー 1 ホワイト パーカー

#チョコmeloのアパレル部屋

この他にも多数アパレルを取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)

○アイテム

○サイズ

1サイズ(S相当)

肩幅44cm

身幅54cm

袖丈60cm

着丈60cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

フードと右袖に小さな汚れがあります【写真10枚目】

それ以外には目立った傷や汚れはなく、まだまだお使いいただけます。

○カラー

ホワイト 白色

○素材

綿 コットン

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

341

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

