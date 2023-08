ご覧頂きありがとうございます。

新品☆ TADASHI SHOJI サイズXS (T1)

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。【美品】 Diagram GRACE CONTINENTAL ジャガード素材の ワンピース ドレスです。卒業式、追いコン、同窓会、謝恩会にいかがでしょう?定価 4万円ほど【サイズ 34号】普段はxs〜s、34〜36号を着用しています^ ^(cm)身幅 33.5バスト部分は膨らみのある裁断です着丈 97ストラップ抜き 胸から下の着丈 82ストラップを取り外せばベアトップとして着用できます。生地がしっかりハリ感があるので、ずり下がらず胸元もスカートもボリュームが出て切り替えの位置が高めなので、脚も長く見え綺麗に着こなせます♪パーティーなどでは人と被らず 美女と野獣のベルのような印象になります^_^大好きなデザインですが、年齢的に卒業と思い出品します…!真後ろ腰のあたりに、ごくわずかにほつれがあります。(8〜10枚目)何かありましたらコメント下さい。#グレースコンチネンタル#スナイデル#リリーブラウン #卒業式#同窓会#成人式#パーティー#パーティードレス誕生日会 キャバ

