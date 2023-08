ご覧頂きありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます。□ 古着ビンテージ ワンピース□70-90 レーヨン rayon生地のドレスです。花柄の総柄デザインウエストや袖部にゴールド加工が素敵な一枚です✧ハイウエストで絞って着用すると可愛い一枚です♥︎花柄 総柄 唐草合わせやすいカラー✧落ち着いた大人感がある素晴らしい一枚です。その他類似品オススメ#LLYIONEPIECEヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE【 サイズ 】レディースのM - L くらい詳細サイズ写真参考お願いします。■実寸・肩幅:43cm・身幅:55cm・ウエスト:78cm ・裾幅:115cm・着丈:122cm・袖丈:61cm( 多少の誤差はご了承下さい。)【 商品詳細】使用感有スカートの端から10センチくらい箇所に複数の修正痕有り画像確認宜しくお願い致します。ビンテージ を理解ある方のみ購入ください。■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。他のサイトでも掲載してますので、タイミングにより販売中止を行う場合があります。ウエディング ドレスLLYI No. 030-090-779jantiqueshookeditimitorovintagesamakivintagedeptozvintageotoemotherthemondaysh.pfrancemarteLEMONvintage郊外高円寺那由多malionvintageマリオンヴィンテージnudevintagehookedvintageヨーロッパ古着RAVIRLEVANTラヴィールルヴァンgiginausedNYC70s 80s 90s 00s古着原宿ロキエジャンティークlochiemalionvintageマリオンヴィンテージnude vintagehooked vintage ヨーロッパ古着I nou boudoir melange kiarisかれんさんババコbabacounderlandパンクケイク

