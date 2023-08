優先配送 レリアン13＋ LLグリーンワンピース 大きいサイズ プラスハウスご利用の方も ひざ丈ワンピース

※プロフィールをご一読下さいませ※

1968年にプレタポルテ感覚のファッション・ブランドとして誕生したレリアン。

洗練、気品、女らしさをコンセプトに、品質と着心地を追求した大人のファッションを提案してくれます。

こちらで購入させて頂き、一度着用致しましたが、少し私にはお袖が可愛い過ぎるので、再出品させて頂きましす。

レリアン特有の少し光沢のある高品質な生地です。Aラインで13プラスですがもう少し上のサイズの方でもご利用可能かと存じます。生地に伸縮性はございません。

ただ、新品同様の美品をご希望の方はご購入ご遠慮願いします。小さく折り畳んでの発送予定です。

着丈:約100cm(1番長い所で)

身幅:約54cm

袖丈:約49cm(肩口より)

素材:写真4枚目参照

※誤差はお許し下さい。

※付属品は付きません。

※レリアン 自由区 アンタイトル ローラアシュレイ リフレクト エフデ efde ICB インディヴィindivi 組曲 クミキョク RU アールユー アリスバーリー レナウン アクアスキュータム 22オクトーブル ELLE ナチュラルビューティー ロぺ カルバンクライン アンクライン ニューヨーカー ソニアリキエル TO BE CHIC トゥービーシック 東京スタイル ヨークランド レリアン レオナール 23区 伊太利屋 インゲボルグ お好きな方も♪

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド レリアン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

