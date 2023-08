フォロー割も行っていますので、ご利用ください^_^

新品未使用✨ Michael Kors マイケルコース 2way クロスボディ

〜2999円→100円割引

3000〜4999円→200円割引

5000〜9999円→300円割引

10000円→500円割引

※こちら、あくまで中古品であるため、神経質な方のご購入はお控えくださいm(_ _)m

//商品説明//

◆商品名

新品未使用 MICHAEL KORS マイケルコース ショルダーバッグ バニラ シグネスチャー

◆カラー

バニラ ホワイト

◆素材

PVC

◆サイズ

タテ21cmxヨコ15cmxマチ5cm

ポケットの数:3(外側2/内側1)

重量:410g

カードポケットの数:3

ショルダーストラップ付き(全長138cm)

※実寸サイズを参考にお願いいたします。

◆状態

S:新品又は未使用品

S:新品又は未使用品

A:良品。多少使用感はあるが、汚れや傷がなくキレイな状態。

B:目立ちはしないが、使用感や小さなダメージ、汚れがあるもの。

C:使用感や傷、汚れがやや目立つ、気になるもの。

※あくまでも古着となります。状態確認は行っていますが、見落としがある可能性もございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

#恐竜ショップ【フォロワー割実施中☆】

この商品以外にも、

NIKE adidasなどのスポーツ用品

80s 90s 古着 ヴィンテージ物

ストリート系 モード系 カジュアル系

アパレルやカードなど様々なジャンルの物を取り扱っております^^

最後まで閲覧ありがとうございました^_^

フォロワー割行っていますので、購入前に気軽にコメント欄にてお声掛けくださいm(_ _)m

プロフィールには注意点やお得情報がございますm(_ _)mご確認よろしくお願いします^^

カラー···ホワイト

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

