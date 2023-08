⇨コンビニ/ATM支払いの場合は支払い予定日を必ずお知らせ下さい。

発送日、到着日の質問や希望はメルカリ便送料全額負担して頂いた場合のみお受けします。購入後に質問を受けましても期日中に発送しますと返答させて頂きます。

「悪い」評価が2以上ある方や新規(10以下)以外は即購入大歓迎です。

「サンリオ キキララ ピックアップメモ、リフィル セット」です。

メモ帳ケースとメモ、未開封リフィルのセットです。

詳しい使い方は分かりませんが、蓋を閉じると中のキキララがメモを押し出すのでは無いかと思います。

メモ帳ケースはきれいな方だと思います!

ほんの少しスレなどあります。

メモ帳は劣化による色褪せなどあります。

数枚折れなどもあります。メモ帳の大体の残両は写真でご確認下さい。

リフィルは未開封です。外袋には劣化があります。

経年の自宅保管品です。当方が気が付かない所にも劣化などある場合もあります。

一度人の手に渡った商品の為、細かい所を気になさらない方のみ購入をご検討下さい。

送料込みでの発送方法はメルカリ便(郵便事故保証無し)です。

※送料が無料なのは上記郵便のみとなります。

梱包方法や発送方法の指定、保証付きなどの発送方法をご希望の場合は送料の全額負担をお願いします。

料金を変更致しますので、購入前に必ずコメントをお願い致します。

購入後の発送方法の変更は受け付け出来ません事をご了承ください。

こちらはお値下げ、バラ売り、取り置き不可とさせて頂きたいと思います。

※発送や到着をお急ぎの方はご遠慮下さい。

※領収書などの書類などの発行はお断りしています。

※受け取りが遅くなる場合は必ず連絡をお願い致します。

Little Twin Stars Sanrio リトルツインスターズ 昭和レトロ ビンテージ ヴィンテージ 1976年製

#レトロtoririn

#サンリオtoririn

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

