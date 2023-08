SONHOUSE

SONHOUSEサンハウス鮎川誠柴山俊之SHEENA AND THE ROKKETSシーナアンドロケッツ・ストリートノイズとても稀少な見本盤変形ジャケット10インチ未発表音源なります‼︎録音年月日 1973〜77年ルースターズの[アンリリースド]的な音源になります。鮎川誠の最古のギター音源が収録されています‼︎鮎川誠が在籍していた伝説のバンドSONHOUSEルースターズ(大江慎也)にも多大な影響を与えたバンドになります‼︎ 正にルースターズ⁈と思わせる曲も収録されています♬10インチレコード ジャケットの状態は美品になります〜♬ライナーにシミあり盤質は極美品になります〜♫再生確認済みで問題ありません。メルカリ便にて発送を予定しております。パンクロック ゼット ストラマーズ スタークラブ スターリン アナーキー ルースターズ パンク ロッカーズ ダムド ジョニーサンダース ラモーンズ セックスピストルズ ジェネレーションX PUNK シドヴィシャス SEXPISTOLS CLASH スティッフリトルフィンガーズ DAMNED サンハウス SONHOUSE シナロケ シーナ&ロケット

