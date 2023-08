プラージュで購入したワンピースです。

こちらは新品未使用タグ付きです☺︎

ホワイトは再販無しの完売品です。

【2023SS】

Plage

カラー ホワイト

サイズ 38

素材 表地 リネン100%、裏地 ポリエステル100%

手洗い可

軽やかなリネンのフレアワンピース。

抜け感のあるキーネック、裾にかけてたっぷりと広がるフレアシルエット、深めに入ったアシンメトリーの裾スリットが着こなしのアクセントに。

肩をややドロップにすることで、二の腕が出すぎずカバーしてくれます。 共地のベルトは付け位置をやや上に設定しているため、スタイルアップ効果も狙えます◎

ベルトを外してラフに着たり、きゅっとウエストをマークしてレディに着たりと、気分に合わせて着こなしをお楽しみいただける一枚。

バサッと一枚着るだけで様になる、デイリーウェアとしておすすめのアイテムです。

透け感:なし

裏地:なし(ホワイトのみあり)

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:普通

カラー···ホワイト

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラージュ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラージュ 商品の状態 新品、未使用

