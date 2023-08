ワールズエンドのハンドプリント

表記サイズM (TALL)

実寸サイズ肩幅:約49.5cm

着丈(前):約61cm

着丈(後ろ):約65cm

身幅:約63cm

袖丈:約63cm

色:カーキ(セージグリーン)

ボディはIDEAL社ジップ使用の

made in usa ALPHAです。

写真10枚目のようにジップに

傷があったりしますがハンドプリントに

ダメージはなくボディも当時の物と

思えば良好なコンディションかと

思います。

かなり貴重なアイテムだと思うので

値下げ交渉はNGでお願いします。

ジョニオ

jonio

フラグメント

nigo

Goodenough

グッドイナフ

ネイバーフッド

ダブルタップス

Neighborhood

Wtaps

シュプリーム

Supreme

Military

ヴィヴィアンウエストウッド

Vivienne Westwood

セディショナリーズ

Seditionaries

DIGAWEL

ワールズエンドのハンドプリントma-1 ボマージャケットです。表記サイズM (TALL)実寸サイズ肩幅:約49.5cm着丈(前):約61cm着丈(後ろ):約65cm身幅:約63cm袖丈:約63cm色:カーキ(セージグリーン)ボディはIDEAL社ジップ使用のmade in usa ALPHAです。写真10枚目のようにジップに傷があったりしますがハンドプリントにダメージはなくボディも当時の物と思えば良好なコンディションかと思います。かなり貴重なアイテムだと思うので値下げ交渉はNGでお願いします。ジョニオjonioフラグメントnigoGoodenough グッドイナフ ネイバーフッド ダブルタップスNeighborhood WtapsシュプリームSupremeMilitary ヴィヴィアンウエストウッドVivienne Westwood セディショナリーズSeditionaries DIGAWELUNDERCOVERPRADACOMMEMalcolm McLaren マルコム・マクラーレンCOMOLIAURALEE AFFA seditioniessteinJilSanderATHAhender schemefoot the coacherspectusshoecosteven alanN.HOOLYWOODkolorA.P.C.OAMCYOKEJieDaSUNSEAWELLDERAURALEENEON SIGNSACAImaison margiela MM6URUacne studios UNUSEDdulcamaraneedleshedmayner lad musicianTEATORAMARKAWAREyohjiHYKEGANRYUcamiel fortgensChacoliWalenodeMAINUTANKLOKEbeautiful peopleWhoWhatALLEGEscyeYAECA

