Barthを購入したのですが

購入後すぐにオールソールでビブラムの

タンクソールに変更しました。

購入後3年程経つので

右側のソールに若干の浮きが見えます。

それでも問題なく履けますのでご安心ください。

4枚目のお写真を参照ください。

右側の左側面後部のリングの外れがございます。

素材···本革

カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド パラブーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

