最高の品質の 【nico様専用】 ロングワンピース

購入後1度結婚式で着用しました。

RUBBER PAINT ART SHEER DRESS ワンピース



定価 22,000円

【素材】

アウター

本体 ポリエステル100%

インナー

表地:ナイロン65%/ポリエステル35%

裏地 ポリエステル100%

【サイズデータ】

(着丈)S:120cm

(肩幅)S:35cm

(バスト)S:44cm

(裾周り)S:193.5cm

(ウエスト)S:35.5cm

(袖丈)S:50.5cm

(着丈(インナーキャミ))S:117cm

【カラー】

チャコール

【備考】

・インナーワンピ裏地あり

・ポケットなし

#結婚式コーデ

#二次会ドレス

#発表会ドレス

カラー···グレー

柄・デザイン···レース

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

