オリジナル 《デブリンコ様専用です》❤️新品・タグ付き❤️素敵なカットソー❗ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

◆6点おまとめさせて頂きました◆

❤️新品・タグ付き❤️

❤️これからの季節に、オススメ❗たあぢす❤️

❤️さらりとした素材で、涼しく

ゆったりしています❤️

❤️頭から、すっぽり被れます❤️

*ブランド名は、分かりません*

色は 黒・濃い目のグレー・薄いグレー

サイズ表示 《LL 》

《M~2L》の方にどうぞ☆

◆◆ ポリエステル 60%

綿 30%

ポリウレタン 5%

★★着丈 63cm

裄丈 54cm

脇下幅 106cm

❤️伸縮性が、ございます❤️

⭐️同梱▲値下げは、ございません⭐️

ご質問など、お気軽に(*_*)1700

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

