大人も着やすいシンプルファッション PENTAX-DA ★ 16-50mm F2.8 AL IF SDM　#8727 レンズ(ズーム)

数ある商品の中からご覧頂き、

本当にありがとうございます。

今回、ご紹介させて頂く商品は

SMC PENTAX-DA ★ 16-50mm F2.8 AL IF SDM

PENTAX Kマウント

でございます。

□商品詳細

■ 外観コンディション

通常使用に伴うスレ・キズのみで

目立ったアタリなどのダメージはありません。

実用には問題のない外観です。

■ 光学コンディション

チリ・小ゴミのみで、

カビ・クモリなく、綺麗な状態です。

気持ち良くお使い頂けます。

■ 動作チェック

専門店にて動作確認済みです。

ズームリングにわずかな重さ・

SDM故障ございますが、

AFカプラー方式のボディ(KAF)であれば

AFは動作いたします。

MF撮影など、その他の動作は良好です。

■ 付属する商品

・レンズフロントキャップ

・レンズリアキャップ

・レンズフィルター

その他、写真に写っているもの 以上となります。

(※写真に写っていない場合、

付属無しとお考え頂ければ幸いです。)

——

□ 発送方法について

□ 安心返品対応サービスについて

□ 注意事項について

上記項目については、

メルカリの出品者プロフィールを

ご確認頂ければ幸いです。

——

メルカリにて、他にも出品しています。

よろしければご覧ください。

#シーザスカメラ

#@シーザスカメラ

8727WWS0110MY16UI

商品の情報 商品のサイズ ニコンFマウント ブランド ペンタックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

