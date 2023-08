~アイテム~

ようさん専用

GUCCI バンブー ミニバックパック

TOD’S トッズ レアサイズ ウエーブ リュックサック チャーム付き



GUCCI バンブー リュック

※大手ブランド古着屋で購入

ラウンジフライ リメンバーミー



鑑定済 ⭐️ 美品 コーチ レザー リュック

~ギミック~

マークジェイコブス リュックサック 新品 花柄 MARC JACOBS バッグ

2WAY

コールハーン リュック

バンブー

希少 RUBY and you AMOちゃん リュック

前面ターンロックポケット

marcjacobs マークジェイコブス Backpack リュックサック

ストラップと巾着で開け閉め可

PRADA プラダ 三角ロゴ バックパック リュックサック

ジップポケット1

DISNEY FANTASIA NEWTON DAYPACK S

ショルダーストラップ調整可

レスポートサック 大草直子さんコラボ バックパック



アニヤハインドマーチ スマイリー レザー リュック

~付属品~

COACH コーチ ミニリュック

保存袋/説明書

ルイヴィトン!リュック 廃盤色リラ ヴィンテージ



⭐希少⭐Salvatore Ferragamo リュック 巾着 赤

~サイズ表記~

オールドマンズテーラー R&DMco リュック

縦27

完売 レスポ 神崎恵 バックパック BACKPACKピュアホワイト

横23

mcm リュック パウダーピンク s スモール 正規品

マチ7

新品、未使用COACH コーチ バックパック リュック シグネチャー カーキ

持ち手高さ6

ルイヴィトン パームスプリングスバックパックmini



新品未使用☆エルメス☆HERMES☆プティシャルティエ☆リュック

※平置き実寸になります。

シュプリーム メッシュスモールバックパックレオパード

※着画はお断りいたします。

セリーヌ バックパック



☆タイムセール☆COACH☆3点セット☆リュック☆ショルダーバッグ☆パスケース☆

~素材~

Kate Spade New York リュック

レザー

新品★ GASTON LUGA ガストンルーガ トーテ クラウドクリーム



極美品✨プラダ リュック チェーンショルダー ゴールド 三角ロゴ ナイロン 黒

~状態~

⭐️最終値下げしました 【Kitamura 】 リュック

やや傷や汚れあり

最終値下げ!パームスプリングス バックパックMM



【JURGEN LEHL】ヨーガンレール オールレザー リュック 牛革 バッグ

~カラー~

THE NORTH FACE ノースフェイスマルチパックNN2PP05

ブラック

コーチ シグネチャー レザー リュック ミディアム バックパック ピンク



ChristianDior クリスチャンディオール レア品 リュック バッグ 紺

※写真の撮影環境や使用端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

最終値下げです。PORTER / TANKER BACKPACK リュック



カタディン ストアウェイ・デイ・パック、Shell Pink/Katahdin

~配送~

PORTER リュック ドラえもん コラボ

支払い完了後、通常2.3日で発送を心掛けております。

ムータ リュックサック 新品未使用

諸事情で遅れる場合がございますのでご了承ください。

【極美品】COACH リュックサック バックパック マルチカラー B5 カラフル



◾️新品◾️希少 ENFOLD エンフォルド バックパック リュック 黒



EPPERSON MOUNTAINEERING パッカブル

~最後に~

【正規品】MCM リュック バックパック パウダーピンク

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。

コムデギャルソン COMME des GARÇONS バックパック サイズL



【希少・美品】MCM モノグラム リュック ハートロゴプレート フラップ



Burberry ミニリュック

その他にも様々な商品を出品しておりますので是非ご覧下さいm(_ _)m

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

~アイテム~GUCCI バンブー ミニバックパック※大手ブランド古着屋で購入~ギミック~2WAYバンブー前面ターンロックポケットストラップと巾着で開け閉め可ジップポケット1ショルダーストラップ調整可~付属品~保存袋/説明書~サイズ表記~縦27横23マチ7持ち手高さ6※平置き実寸になります。※着画はお断りいたします。~素材~レザー~状態~やや傷や汚れあり~カラー~ブラック※写真の撮影環境や使用端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。~配送~支払い完了後、通常2.3日で発送を心掛けております。諸事情で遅れる場合がございますのでご了承ください。~最後に~必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。その他にも様々な商品を出品しておりますので是非ご覧下さいm(_ _)m

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

eccoエコー リュックキプリング リュック バックパック マッタ ハローキティch!iii bag バッグパック【柄レア】マークバイマークジェイコブス リュック ナイロン ブラックGYDA GG plate 5WAYミニリュック ブラック EMODA ZARAラウンジフライ ディズニーヴィランズ ビランズ リュック御召生地使用リュック型バック 矢代仁オリジナル