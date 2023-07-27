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【セール】 Kindle Paperwhite 32GB（第10世代）ケース付 電子ブックリーダー

商品の説明

ネットワーク接続タイプ···Wi-Fiモデル
Kindle Paperwhite 32GB（第10世代）ケース付
メモリ容量···32GB〜
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ネットワーク接続タイプ···Wi-Fiモデルメモリ容量···32GB〜KindlePaperwhiteの第10世代、広告なしモデルです。ほぼ新品の状態の中古で購入しましたが、ほとんど使用しておらず本体は購入時同様に綺麗です。備品は全て揃っています。充電コードもあります。また、純正のケースもおまけとして付属いたします。（ケースはやや使用感あり。）あくまで一度手に渡った商品のため、ご理解のある方のご購入をお願いします。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【セール】 Kindle Paperwhite 32GB（第10世代）ケース付 電子ブックリーダー

19分钟前

【セール】 Kindle Paperwhite 32GB（第10世代）ケース付 電子ブックリーダー

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
3
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商品の情報

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出品者

be3b8c5715

 328

本人確認済
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コメント (3)

be3b8c5715
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