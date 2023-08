デザイナーズブランドが好きで、他にも数多く出品しております。

#すぎのコレクション

————————————————————————————

【商品詳細】

状 態:新品未着用

サイズ:S/Mサイズ

カラー:レッド

購入店:正規取扱店

付属品:紙タグ

【平置き寸法】

着 丈:約66.5cm

身 幅:約62cm

肩 幅:約60cm

袖 丈:約54cm

※素人採寸ですので、多少の誤差に関してはご容赦ください。

【商品説明】

バイカラーと定番のロゴデザインが可愛らしいガニーのパーカーになります。

オールシーズン活躍間違いなしの1着です(^^)

【発送】

発送は基本的に翌日(ご購入頂いた時間によっては当日)に、らくらくメルカリ便で行っております。

また、当日発送や、他の発送方法等、ご希望がございましたら、お気軽にお申し付け下さい。

【その他】

当方、デザイナーズ系ブランドが好きで、今後も春夏•秋冬問わず多数出品して参りますので、よろしくお願いいたします。

0110630

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

