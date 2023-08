■カラー・・・水色、スカイブルー

■サイズ・・・2XL

着丈75.5

肩幅62

身幅72

袖丈66

※素人採寸ですので誤差はあります。

かなり綺麗で裏の起毛にも

着用感なく美品です。

希少なデザイン、カラー、サイズが

揃った1着です。

アメリカ限定モデルのリバースウィーブ

クルーネックです。

アメリカ合衆国ノースカロライナ州立大学の

オフィシャルスエット。

マイケルジョーダンの母校としても有名です。

日本未発売品。

流通量かなり少なく大手リユース店で

奇跡的に見つけた1着です。

かなり気に入っておりましたが

身長が小さくサイズが合わず

見てるだけではもったいないので

着ていただける方にお譲りします。

現状ネットで出ているのは

詐欺サイトぐらいかと思いますので

ご注意下さい。

即購入可能です。

値下げも可能ですので

気になった方は

希望金額コメント下さい。

発送についてはコンパクトにして

包装しますのでご了承下さい。

基本的には当日〜2日で発送できますが、

出張などで家を空けている場合がございますので、

急ぎの方は購入前にコメントで

確認お願いします。

リバースウィーブ、ノースカロライナ、 USA、アメリカ、ビッグサイズ、ビッグシルエット、ストリート、ラッパー、ヒップホップ、y2k、North Carolina、UNC、海外限定、US限定、未発売モデル、90s

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド チャンピオン 商品の状態 未使用に近い

■カラー・・・水色、スカイブルー■サイズ・・・2XL 着丈75.5 肩幅62 身幅72 袖丈66※素人採寸ですので誤差はあります。かなり綺麗で裏の起毛にも着用感なく美品です。希少なデザイン、カラー、サイズが揃った1着です。アメリカ限定モデルのリバースウィーブ クルーネックです。アメリカ合衆国ノースカロライナ州立大学のオフィシャルスエット。マイケルジョーダンの母校としても有名です。日本未発売品。流通量かなり少なく大手リユース店で奇跡的に見つけた1着です。かなり気に入っておりましたが身長が小さくサイズが合わず見てるだけではもったいないので着ていただける方にお譲りします。現状ネットで出ているのは詐欺サイトぐらいかと思いますのでご注意下さい。即購入可能です。値下げも可能ですので気になった方は希望金額コメント下さい。発送についてはコンパクトにして包装しますのでご了承下さい。基本的には当日〜2日で発送できますが、出張などで家を空けている場合がございますので、急ぎの方は購入前にコメントで確認お願いします。リバースウィーブ、ノースカロライナ、 USA、アメリカ、ビッグサイズ、ビッグシルエット、ストリート、ラッパー、ヒップホップ、y2k、North Carolina、UNC、海外限定、US限定、未発売モデル、90s

