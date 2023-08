#Aprilroofs ← 全出品物

Supreme Chenille S Logo 6-Panel Cap

シュプリーム シェニール Sロゴ 6パネル キャップ

Sロゴ刺繍の中にパイル地のシェニール糸でSが型どられたデザインとなっています。

裏地の黄ばみもありません。

後ろのアジャスターベルトでサイズ調整可能です。

今は生産されていないバイザーがストレートのタイプになります。

カラー:Black / ブラック

シーズン:2016fw

生産国:アメリカ

目立った傷や汚れはありませんが、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。

付属品はありません。

出品に伴いクリーニングに出しておりますのですぐにご使用いただけます。

喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。

丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。

発送はネコポスを予定しております。

0510

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

