〇商品情報

品番...ANSI Z41 PT91 MI/75 C/75

サイズ : 8 (約26㎝)

カラー...ブラック

ヒール高さ...3.1~5cm

履き口...紐

素材...本革

柄・デザイン...無地

箱はありませんがレッドウィングの紙袋があります。

状態…非常に綺麗な状態で大きな目立つ傷、破れ等は見当たりません。

細かい点は、画像にてご判断願います。

〇フォロー割

〜999円→50円引き

1000円〜2999円→100円引

3000円〜4999円→150円引

5000円〜7999円→200円引

8000円〜→300円引き

〇発送…購入から48時間以内

メルカリ表記発送目安は

2〜3日となっておりますが

基本は24時間以内遅くとも48時間以内に

発送致します。

〇梱包

エアークッションで保護してOPP袋に入れ宅配ビニール袋で発送致します。

発送ビニール袋に入らない場合は、箱あるいはその他袋で対応致します。

中古品になりますのでご理解のある方よろしくお願い致します。

ご興味のある方はよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド レッドウィング 商品の状態 未使用に近い

