新品、未使用、保証書、ZIPPOケース付きです

◆ スリムアーマー

◆ 唐草 レインボーチタン

◆ プレートメタル

◆ カラー:レインボー

2010年製 希少な廃盤モデルとなります

在庫限りです、今ではほとんど出回る事の無いスリムアーマーモデルです

スリムなアーマーモデルにレインボーチタンコーティングを施し唐草プレートメタルをデザインしたお洒落なZIPPOライターです

特製ケース入り、プレゼントにもおすすめです

プレゼント包装希望の方、無料で承ります

#ヤマヤから他のアーマーZIPPOはこちらから

#ヤマヤからの全てのZIPPOはこちらから

いかがでしょうか (^^)/

送料無料 追跡番号付きです

他にも喫煙具、雑貨等出品しております、是非そちらもご覧下さい

他にも質問等ある場合は気楽にコメント下さい

宜しくお願い致します。

種類...オイルライター

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

