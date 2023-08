とっておきし新春福袋 10F29876-400 ANATOMICA WAKOUWAデッキシューズ スニーカー

■ご覧頂きましてありがとうございます。

限定 new balance x concepts M992 CT 27.5cm

ご購入前に商品ページの記載内容を最後までご確認ください。

□商品名 ANATOMICA WAKOUWA デッキシューズ キャンバス 25.5cm

□商品状態

※写真にて掲載しているお品物が現物となります。ご確認お願い致します。

・USED品となりますので使用感はあります。汚れ等画像にてご確認の上ご理解頂ける方のご購入お願い致します。

・USED品、自宅保管のお品物になります。デリケートな方はご購入をお控え下さい。

・中古品にご理解ある方宜しくお願いします。

・素人点検なので見落としある可能性があります。了承のうえご購入お願いします。

□発送

・発送は全て追跡のあるものにて発送となります。

□注意

・値下げ交渉等は行なっていません。

・仕事の都合、諸事情によりコメント、発送が遅れる場合もございます。ご了承ください。

メインカラー···ブラック

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド アナトミカ 商品の状態 やや傷や汚れあり

