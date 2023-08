シリーズ···Fender

タイプ···ジャガータイプ

ボディタイプ···ソリッド

エレキギター

Made in Japan Traditional 60s Jaguar®, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst

2023年1月末購入です。

最初にコード練習をしたきり触って無いので

美品です。

購入当初の付属品は一式あります。

アームや保証書、ソフトケース、未開封ストラップ等

また、ジャガーの弦落ち対策をしようと思って

ブリッジを購入しましたが取り付ける暇もなかったため、別ブリッジもお譲りします。

ギタースタンドは付属しませんのでご注意下さい。

ギター専用の梱包用段ボールで送付します。

ゆうパック予定です。発送日数目安は記載の通りです。出来る限り早く発送するようにします。

以下、商品説明文です。

フェンダーの伝統と日本の洗練されたクラフトマンシップの融合

グロ スフィニッシュのバスウッドボディ

9.5インチラジアスの"U" シェイプメイプルネック

21本のヴィンテ ージスタイルフレット

Traditionalシリーズのために選定されたオリジナルピックアップ搭載

宜しくお願いします。

商品の情報 ブランド フェンダージャパン 商品の状態 未使用に近い

