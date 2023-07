新年の贈り物 即購入オッケー。アドスト　ワイド　新品未使用　ハッコー FDS-W37 ヘアアイロン

新品未使用の現品あります。

即納出来ます。

入手困難な希少品です。コメント無しの早いもの勝ちで結構です。メルカリルールによりコメント中でも購入された方が優先されます。

特に就寝中、仕事中は返信出来ませんのでご了承下さい。

ADST Premium DS WIDE FDS-w37

アドスト ワイドストレートヘアアイロン

新品未使用、未開封。

【商品概要】

・ヒートプレートに設けられた3本溝(スチームドレイン)により施術時に生じる毛髪内からの水蒸気の流れをコントロール。頭皮への水蒸気を軽減します。大型ヒーターによりプレートをスピーディー加熱。熱ムラが少なく均一な仕上がりと施術時間を短縮します。

・プレート表面処理はフッ素含有率を15〜20%高め(ハッコー社比)すべり性能を向上させた「バイコートS」を採用。

・アダプティブヒートコントロール(AHC)適応型温度制御を搭載。使用状況や目的に合わせて最適な温度調整を行います。ノーマル、パワー、ダメージのモードから好みの設定を自由に選択できるテクノロジー、1台で3台分のアイロンワークを堪能できます。

・操作性を重視し、20%(ハッコー社比)の軽量化と制御基盤をグリップ内に内蔵したエクスペリエンスデザイン。

#ストレートアイロン

#アドスト

#くせ毛

#縮毛

#アドストDS

#アドストDS2

#アドストワイド

#ADSTアイロンタイプ...ストレート

北海道、沖縄県、離島の方は送料の関係で購入前にコメントお願い致します。

カラー···ブルー

アイロンタイプ···ストレート

アイロン温度···160℃~180℃未満

アイロンタイプ···ストレート

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未使用の現品あります。即納出来ます。入手困難な希少品です。コメント無しの早いもの勝ちで結構です。メルカリルールによりコメント中でも購入された方が優先されます。特に就寝中、仕事中は返信出来ませんのでご了承下さい。ADST Premium DS WIDE FDS-w37アドスト ワイドストレートヘアアイロン新品未使用、未開封。【商品概要】・ヒートプレートに設けられた3本溝(スチームドレイン)により施術時に生じる毛髪内からの水蒸気の流れをコントロール。頭皮への水蒸気を軽減します。大型ヒーターによりプレートをスピーディー加熱。熱ムラが少なく均一な仕上がりと施術時間を短縮します。・プレート表面処理はフッ素含有率を15〜20%高め(ハッコー社比)すべり性能を向上させた「バイコートS」を採用。・アダプティブヒートコントロール(AHC)適応型温度制御を搭載。使用状況や目的に合わせて最適な温度調整を行います。ノーマル、パワー、ダメージのモードから好みの設定を自由に選択できるテクノロジー、1台で3台分のアイロンワークを堪能できます。・操作性を重視し、20%(ハッコー社比)の軽量化と制御基盤をグリップ内に内蔵したエクスペリエンスデザイン。ストレートアイロン ヘアアイロン#ストレートアイロン#アドスト #くせ毛#縮毛#アドストDS#アドストDS2#アドストワイド#ADSTアイロンタイプ...ストレート北海道、沖縄県、離島の方は送料の関係で購入前にコメントお願い致します。カラー···ブルーアイロンタイプ···ストレートアイロン温度···160℃~180℃未満アイロンタイプ···ストレート

