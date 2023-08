入手困難品♪♪ア コールド ウォールのCLASSIC PUFFER JACKET

定価:56000円

ENDやSSENSEをはじめ国内でも既に完売している商品です♪♪

Mサイズが残り2着となりました!

着丈よりも長めにあしらったフロントジップが印象的なジャケットで、胸元と袖先にはACWのロゴマークの刺繍が施されています(^^

ストッパー付きのドローコードがセットされ、フィット感が高まって外気が入りにくくなり、より暖かく身に着けられます♪♪

ダウンジャケットよりも若干薄手ですので、春先までお楽しみいただけます(^^

新品未使用品

カラー:Black

(表生地:ナイロン100% 、中綿:ポリエステル100% 、裏生地:ポリエステ100%)

サイズM

身幅 肩幅 着丈 そで丈

58.5 46.9 69.9 64.4

即購入OKです☺コメント中でも購入された方を優先させていただきますのでよろしくお願いいたします(^^

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

