⚠︎6月上旬までにご購入者さまが

いらっしゃらない場合

一度出品停止致します。

Tiffany&Co.

× NIKE AIR FORCE1 "1837"

ティファニー ナイキエアフォース1

Tiffany & Co.

× Nike Air Force 1 Low

"1837"

サイズ:26.5cm

SNKRS 当選商品です。

新品未使用

写真撮影のため

箱から一度出しました。

靴ひもは3色付属

NIKEから送られた箱で発送致します。

写真は本物と偽物を見分ける上で

大きく違いがある部分を中心に

(本物であると判断しやすい箇所)

なるべく分かりやすい形で

添付させていただきます。

3枚目

偽物の箱の場合

Tiffanyの【T】が

散りばめられていないので

確認用で添付しております。

光の加減で

ナイキロゴがピンクっぽく

見えておりますが白です。

4枚目

偽物の場合

中に入っている包装紙が

白黒であるため

カラーということが分かるよう

添付させて頂きました。

5枚目

3色の紐ですが

偽物の場合

ビーカーのような

プラスティックの

ケースに入っている場合や

右足の方にえのきで

繋がっていないとのことで

こちらも確認用です!

6枚目

ヒールパッチのサイズです。

偽物の場合

横幅が広いとのことで

1円玉で大きさ比較を

させて頂いております。

以上を参考に

ご検討頂けますと幸いです!

#NIKE #Tiffany #スニーカー #コラボ

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

⚠︎6月上旬までにご購入者さまがいらっしゃらない場合一度出品停止致します。Tiffany&Co. × NIKE AIR FORCE1 "1837"ティファニー ナイキエアフォース1Tiffany & Co. × Nike Air Force 1 Low "1837"サイズ:26.5cmSNKRS 当選商品です。新品未使用写真撮影のため箱から一度出しました。靴ひもは3色付属NIKEから送られた箱で発送致します。写真は本物と偽物を見分ける上で大きく違いがある部分を中心に(本物であると判断しやすい箇所)なるべく分かりやすい形で添付させていただきます。3枚目偽物の箱の場合Tiffanyの【T】が散りばめられていないので確認用で添付しております。光の加減でナイキロゴがピンクっぽく見えておりますが白です。4枚目偽物の場合中に入っている包装紙が白黒であるためカラーということが分かるよう添付させて頂きました。5枚目3色の紐ですが偽物の場合ビーカーのようなプラスティックのケースに入っている場合や右足の方にえのきで繋がっていないとのことでこちらも確認用です!6枚目ヒールパッチのサイズです。偽物の場合横幅が広いとのことで1円玉で大きさ比較をさせて頂いております。以上を参考にご検討頂けますと幸いです!#NIKE #Tiffany #スニーカー #コラボ

