新品即決 【現品】希少品種　ドラセナ・セルラータ　５号　Ⅱ 植物/観葉植物

ドラセナ・セルラータ

ビカクシダ P. ‘FSQ ‘(vp#2 De La Rocha)



フペルジア トライアングルサトゥール➂

学名：Dracaena serrulata

モナ様専用！！



aruri69様48 54 失敗しないモンステラ斑入り新芽抜き苗

イエメン原産のドラセナ。

多肉植物アエオニウム ❤︎ ピンクウィッチ 〜5頭～群生 プーケ型



【3/13画像更新】423⭐️開花株 ⭐️希少★【アンティーク ピエラ】限定1株

ドラセナの中ではシナバリ以上に入手が困難であり、

モンステラ 斑入り ボルシギアナ ホワイトタイガー トップカット

最も入手困難な品種だといわれています 。

フィロデンドロン フロリダ ビューティー マーブル 散斑 新芽



i308多肉植物アガベ チタノタ 南覇王 5株



パキポディウム ブレビカウレ 恵比寿笑い 発根品 グラキリス

【サイズ】

アガベ オバティフォリア クラーケン

全高：34ｃｍ

ミュウミュウ様 BQ-HDS2 変更あり

5号プラスティック鉢

ビカクシダ ドイトンとE-1 おまけ



現物販売 フィカス ゴムの木 ベンガレンシス 曲がり セラアート鉢 受皿付き



超選抜 アガベ チタノタ オテロイ 実生 【S-1】

【管理方法】

植物ケース&吊り下げ式鉢

明るく風通しの良い場所で管理します。

【専用2鉢】パキラ 8号鉢 ①② : 希少ミルキーウェイ

真夏の直射日光は避けます。

アガベ チタノタ 姫厳竜 強棘 狂刺 短葉 厚葉 極上美株 S25060



thha__ ザー オブジェ



ミックスベリア★紫紺の矢・ブルーバニラ カット苗 札付き

※沖縄県への配送はできません。

大鉢 Φ19cm 陶器鉢 オマージュ 14 invisible ink



spicygem trimmed shallow Lサイズ

※東北地方・北海道、離島への配送の場合は別途お見積りとなります。

光触媒 人工観葉植物 ウォールグリーン フェイクグリーン オリーブ1.6

ご了承ください。

シロさん専用 スモークツリー 白花 /258



5/2撮影 厳選♡ ホーリンゼ 実生苗 抜き苗

宜しくお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ドラセナ・セルラータ学名：Dracaena serrulataイエメン原産のドラセナ。ドラセナの中ではシナバリ以上に入手が困難であり、最も入手困難な品種だといわれています 。【サイズ】全高：34ｃｍ5号プラスティック鉢【管理方法】明るく風通しの良い場所で管理します。真夏の直射日光は避けます。※沖縄県への配送はできません。※東北地方・北海道、離島への配送の場合は別途お見積りとなります。 ご了承ください。宜しくお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【3/13画像更新】237⭐️開花株⭐️春色♪【ウィンターシンフォニー】限定1株アガベ パリー ボーダーガード 輸入株 ラスト1株 1-C☘観葉植物☘フィロデンドロン グリーンメタル①〔スキンダプサス エピプレナム 〕