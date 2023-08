爆売り！ 【新品】相馬焼　抹茶碗　高級手作り 食器

素材···陶磁器

大堀相馬焼の特徴である「青ひび」「走り駒」を活かした抹茶碗です。渋い色使い、その中で彩る「走り駒」は350年の伝統を感じさせるのではないでしょうか。

まみちゃん様✾器同梱発送分です♡

「青ひび」が、抹茶の緑をより深く引き立てます。

✔︎返品交換は対応致しませんので

神経質な方や完璧を求めるられる方はご購入をお控え下さい。

✔︎検品、梱包は細心の注意を払い管理してます。

✔︎器は、歪み、凸凹、釉薬の濃淡、色、ムラ、など違いが生じる場合もあります。

陶器をご理解の上ご購入下さい。

✔︎他にも陶器を中心に多数出品しております♪

同梱価格

#相馬焼

#陶器

#抹茶碗

#茶碗

#青ひび

#走り駒

#高級手作り

#モダン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

