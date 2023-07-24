【当店限定販売】 アディカラー Neuclassics トラックジャケットジャージ ナイロンジャケット

リサイクル素材を一部使用した、ひねりの効いたトラックジャケット。

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クールであることの定義は、世代ごとに書き換えられてきた。今の時代のクールを体現するのが、このトラックジャケット。片方の袖にあしらわれたスリーストライプスなど、なじみのあるディテールを予想外の場所に取り入れ、クラシックなスポーツスタイルを新鮮にアレンジしている。

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プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を60%以上使用したアイテム。

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商品の特徴

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●ドローコードで調節可能な裾

パラジャンパーズ アウター

●ルーズフィット

ドリーノアール コーチジャケット

●フルジップ / スタンドカラー

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●リサイクルポリエステル88% / ポリウレタン12%（二重織り）

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●前にジップポケット

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●伸縮性のある袖口

Supreme Ripstop Hooded Windshell White

●アウター、ライトアウター、ジャージ

ノローナ フリースジャケット ポーラテック trollveggen

●用途：スポーツウェア、部活、アスレジャー、スポーツミックス、通学に

kana@プロフ必読さま専用

●商品番号：

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HM1868 (ブラック)

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#アディカラー Neuclassics トラックジャケットジャージ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

リサイクル素材を一部使用した、ひねりの効いたトラックジャケット。クールであることの定義は、世代ごとに書き換えられてきた。今の時代のクールを体現するのが、このトラックジャケット。片方の袖にあしらわれたスリーストライプスなど、なじみのあるディテールを予想外の場所に取り入れ、クラシックなスポーツスタイルを新鮮にアレンジしている。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を60%以上使用したアイテム。商品の特徴●ドローコードで調節可能な裾●ルーズフィット●フルジップ / スタンドカラー●リサイクルポリエステル88% / ポリウレタン12%（二重織り）●前にジップポケット●伸縮性のある袖口●アウター、ライトアウター、ジャージ●用途：スポーツウェア、部活、アスレジャー、スポーツミックス、通学に●商品番号：HM1868 (ブラック)#アディダスオリジナルス adidas Originals#アディカラー Neuclassics トラックジャケットジャージ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

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